Придумать рассказ о розовом слонёнке.

Литература
Придумать рассказ о розовом слонёнке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однаждый на земле в одной неизвестной стране появился на свет маленький розовый слонёнок.Он был очень одинок.Но его все очень боялись,так-как он был не похож на остальных животных.И когда его спрашивали, что он за зверь он очень обижался.  И когда- то пасмурным днём его увидел хозяйн зоопарка,который забрал его к себе.В зоопарке жило много необычных животных и у него появилось много друзей.Слон был очень рад.Но однажды в зоопарк  пришел один мальчик и стал смеяться над слоненком.Это очень огорчила слоника,он очень переживал. И не хотел веселиться со свими друзьями .Однажды утром он проснулся и понял,что с ним что-то не так-он стал обычным серым слоном.
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