Придумать рассказ о розовом слонёнке.

Гость: Гость:

Однаждый на земле в одной неизвестной стране появился на свет маленький розовый слонёнок.Он был очень одинок.Но его все очень боялись,так-как он был не похож на остальных животных.И когда его спрашивали, что он за зверь он очень обижался. И когда- то пасмурным днём его увидел хозяйн зоопарка,который забрал его к себе.В зоопарке жило много необычных животных и у него появилось много друзей.Слон был очень рад.Но однажды в зоопарк пришел один мальчик и стал смеяться над слоненком.Это очень огорчила слоника,он очень переживал. И не хотел веселиться со свими друзьями .Однажды утром он проснулся и понял,что с ним что-то не так-он стал обычным серым слоном.