Один угол равнобедренного треугольника на 33 градуса меньше другого. Найдите углы этого треугольника. Сколько решений имеет задача?
Математика
Один угол равнобедренного треугольника на 33 градуса меньше другого. Найдите углы этого треугольника. Сколько решений имеет задача?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сума кутів т-ка=180 градусів. у рівнобедренному т-ку кути при основі рівні. х+х+х+33=180. 3х+33=180. 3х=180-33. 3х=147. х=147:3. х=49. 49+33=82. 82+49+49=180.
Гость:
Сумма углов треуголькиноков=180° Есть свойство: В равнобедренном треугольнике углы при его основании равны. значит 3 угла решаем уравнение 3x+33=180 3х=180-33 3x=147 x=49° 49+33=82° 180-49-82=49° Все 3 угла ответ
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