Один угол равнобедренного треугольника на 33 градуса меньше другого. Найдите углы этого треугольника. Сколько решений имеет задача?

сума кутів т-ка=180 градусів. у рівнобедренному т-ку кути при основі рівні. х+х+х+33=180. 3х+33=180. 3х=180-33. 3х=147. х=147:3. х=49. 49+33=82. 82+49+49=180.

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Сумма углов треуголькиноков=180° Есть свойство: В равнобедренном треугольнике углы при его основании равны. значит 3 угла решаем уравнение 3x+33=180 3х=180-33 3x=147 x=49° 49+33=82° 180-49-82=49° Все 3 угла ответ