Звери нашли в лесу весы и решили взвеситься. Когда взвешивался заяц- весы показали 1 кг, когда лиса-3 кг. Когда звери стали вместе, то весы показали 5 кг. Такого не может быть.. Весы сломаные.У них сдвинута шкала-догадались зве...
Математика
Звери нашли в лесу весы и решили взвеситься. Когда взвешивался заяц- весы показали 1 кг, когда лиса-3 кг. Когда звери стали вместе, то весы показали 5 кг. Такого не может быть.. Весы сломаные.У них сдвинута шкала-догадались звери. Можно ли узнать, сколько весят звери на самом деле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I способ: Да, можно. Предположим, что х кг - отклонение (погрешность) весов (а именно на столько врут весы) Обозначим З - реальная масса зайца, Л - реальная масса лисы З=1+х (1) Л=3+х (2) З+Л=5+х (3) подставляем данные из (1) и (2) в (3) уравнение 1+х+3+х=5+х 2х+4=5+х 2х-х=5-4 х=1 (кг) - погрешность весов (на столько меньше показывают весы) З=1+х=1+1=2 (кг) - масса зайца. Л=3+х=3+1=4 (кг) - масса лисы. II способ: Да, можно. 1+3=4 (кг) - должны весить лиса и заяц. В действительности же весы показывают - 5 (кг) 5-4=1 (кг) - погрешность весов (на столько меньше показывают весы) 1+1=2 (кг) - масса зайца. 3+1=4 (кг) - масса лисы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
для кормления обезьян в зоопарке ежедневно выдают 85 бананов,51 яблоко,34 груши,распределяя фрукты между обезьянами поровну. сколько обезьян в зооп...
Обществознание
Литература
Обществознание