для кормления обезьян в зоопарке ежедневно выдают 85 бананов,51 яблоко,34 груши,распределяя фрукты между обезьянами поровну. сколько обезьян в зоопарке.
Математика
для кормления обезьян в зоопарке ежедневно выдают 85 бананов,51 яблоко,34 груши,распределяя фрукты между обезьянами поровну. сколько обезьян в зоопарке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17 ОБЕЗЬЯН. 85/17= 5 (БАНАНОВ КАЖДОЙ) 51/17=3 (ЯБЛОК КАЖДОЙ) 34/17=2 (ГРУШ КАЖДОЙ)
Гость:
Найти общее кратное) 85/17= 5 51/17=3 34/17=2 в зоопарке 17 обезьян
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