для кормления обезьян в зоопарке ежедневно выдают 85 бананов,51 яблоко,34 груши,распределяя фрукты между обезьянами поровну. сколько обезьян в зоопарке.

Математика

для кормления обезьян в зоопарке ежедневно выдают 85 бананов,51 яблоко,34 груши,распределяя фрукты между обезьянами поровну. сколько обезьян в зоопарке.

Автор: Гость