Подбери значения переменных и реши задачи. Витя купил для работы с книгами 4 тетради по x рублей и 7 блокнотов по y рублей. Сколько рублей стоила покупка?

Математика

Подбери значения переменных и реши задачи. Витя купил для работы с книгами 4 тетради по x рублей и 7 блокнотов по y рублей. Сколько рублей стоила покупка?

Автор: Гость