Подбери значения переменных и реши задачи. Витя купил для работы с книгами 4 тетради по x рублей и 7 блокнотов по y рублей. Сколько рублей стоила покупка?
Математика
Подбери значения переменных и реши задачи. Витя купил для работы с книгами 4 тетради по x рублей и 7 блокнотов по y рублей. Сколько рублей стоила покупка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Витя купил для работы с книгами 4 тетради по 5 рублей и 7 блокнотов по 3 рубля.Сколько рублей стоила покупка. 1)4*5=20 руб-стоили 4 тетради. 2)7*3=21 рубль-стоили 7 блокнотов. 3)20+21=41 рубль-стоила вся покупка.
Гость:
Витя купил для работы с книгами 4 тетради по 10 рублей и 7 блокнотов по 5 рублей. Сколько рублей стоила покупка? 1) 4·10=40 (руб.) - стоимость 4 тетрадей. 2) 7·5=35 (руб.) - стоимость 7 блокнотов. 3) 40+35=75 (руб.) - стоила вся покупка. Ответ: 75 рублей стоимость всей покупки.
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