Когда и кем были созданы первые библиотеки в Киевской Руси?
Обществознание
Когда и кем были созданы первые библиотеки в Киевской Руси?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ярославом Мудрым в 11 веке.
Гость:
Из летописи известно, что в 988 году великий киевский князь Владимир Святославович собирал детей знатных лиц и отдавал их” на учение книжное”. Позже летопись рассказывает о Ярославе Мудром, который приказал в Новгороде до 300 детей “учите книгами”. Книги и другие памятники письменности в 10-11 веках главным образом собирались в монастырях, церковных соборах великих князей и высшего духовенства. Все это и привело к возникновению первых библиотек.
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