в прямоугольной трапеции abcd боковая сторона AB=10см, большее основание AD=18см, меньше D=45 градусов. Найдите этой площадь трапеции

Геометрия

в прямоугольной трапеции abcd боковая сторона AB=10см, большее основание AD=18см, меньше D=45 градусов. Найдите этой площадь трапеции

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