в прямоугольной трапеции abcd боковая сторона AB=10см, большее основание AD=18см, меньше D=45 градусов. Найдите этой площадь трапеции
Геометрия
в прямоугольной трапеции abcd боковая сторона AB=10см, большее основание AD=18см, меньше D=45 градусов. Найдите этой площадь трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ав = высоте= 10см 2) так как в треуг "сdh"
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