За сутки взрослому человеку необходимо в среднем 10000 кДж энергии.На протяжении одного года 1 гектар кукурузного поля поглощает 76 650 000 кДж солнечной энергии, из которых только 2% аккумулируется как прирост сухого вещества....

Биология

За сутки взрослому человеку необходимо в среднем 10000 кДж энергии.На протяжении одного года 1 гектар кукурузного поля поглощает 76 650 000 кДж солнечной энергии, из которых только 2% аккумулируется как прирост сухого вещества.Сколько гектаров такого поля необходимо,чтоб прокормить одного человека на протяжении года?

Автор: Гость