За сутки взрослому человеку необходимо в среднем 10000 кДж энергии.На протяжении одного года 1 гектар кукурузного поля поглощает 76 650 000 кДж солнечной энергии, из которых только 2% аккумулируется как прирост сухого вещества....
Биология
За сутки взрослому человеку необходимо в среднем 10000 кДж энергии.На протяжении одного года 1 гектар кукурузного поля поглощает 76 650 000 кДж солнечной энергии, из которых только 2% аккумулируется как прирост сухого вещества.Сколько гектаров такого поля необходимо,чтоб прокормить одного человека на протяжении года?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Если за сутки человеку необходимо 10 000 кДЖ,то за год ему нужно:10 000*365= 3 650 000 кДЖ. 2. Если 1 га поля поглощает 76 650 000 кДж,то это 100%,а х кДЖ______________2%, откуда х=76 650 000*2/100=1 533 000 кДж 3.Если поделить необходимую энергию человеку за год на энергию одного гектара поля,то получим:3 650 000:1 533 000=2,38 га или приблизительно 3 га
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