шкаф с книгами занимает 30 часть классной комнаты, чему равен объем классной комнаты, если объем шкафа равен 2 метрам в кубе?

Математика

шкаф с книгами занимает 30 часть классной комнаты, чему равен объем классной комнаты, если объем шкафа равен 2 метрам в кубе?

Автор: Гость