шкаф с книгами занимает 30 часть классной комнаты, чему равен объем классной комнаты, если объем шкафа равен 2 метрам в кубе?
Математика
шкаф с книгами занимает 30 часть классной комнаты, чему равен объем классной комнаты, если объем шкафа равен 2 метрам в кубе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/30 часть это 2 кубических метра 2 х 30 : 1 = 60 куб.м объём комнаты
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