найти сумму первых четырех членов арифметической прогрессии, если а1=8, а3=18
Алгебра
найти сумму первых четырех членов арифметической прогрессии, если а1=8, а3=18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а1 = 8 а3 = 18, след-но n = 5, 8+12+18+23=62
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