Турист прошел 25 км за 4 ч.Найдите его скорость.
Математика
Турист прошел 25 км за 4 ч.Найдите его скорость.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 делим на 4 часа, получится 6 км 250 м в час
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