чему равна площадь участка земли если на плане он изображен прямоугольником со сторонами 6см и 8см в масштабе 1см:150м

Математика

чему равна площадь участка земли если на плане он изображен прямоугольником со сторонами 6см и 8см в масштабе 1см:150м

Автор: Гость