чему равна площадь участка земли если на плане он изображен прямоугольником со сторонами 6см и 8см в масштабе 1см:150м

Математика
чему равна площадь участка земли если на плане он изображен прямоугольником со сторонами 6см и 8см в масштабе 1см:150м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стороны участка в реальности будут: 6*150=900 метров 8*150=1200метров 900*1200=1080000м^2=108км^2
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