проскланяпь по падежам слово купаться
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проскланяпь по падежам слово купаться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
и.п купаться р.п купаещего в.п купаться д.п купаещему т.п купаещемся п.п о купаещем
Гость:
купание (Именительный падеж единственного числа) купания (Родительный падеж единственного числа) купанию (Дательный падеж единственного числа) купание (Винительный падеж единственного числа) купанием (Творительный падеж единственного числа) купании (Предложный падеж единственного числа) купания (Именительный падеж множественного числа) купаний (Родительный падеж множественного числа) купаниям (Дательный падеж множественного числа) купания (Винительный падеж множественного числа) купаниями (Творительный падеж множественного числа) купаниях (Предложный падеж множественного числа)
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