какие существуют газовые законы и для каких процессов в газе они выполняются?
Физика
какие существуют газовые законы и для каких процессов в газе они выполняются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Газовые законы: 1. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона) pV=(m/M)RT 2. Закон Шарля (изохорный процесс, объем посоянный) p1/p2=T1/T2 3. закон Гей-Люссака (изобарный процесс, давление постоянно) V1/V2=T1/T2 4.закон Бойля-Мариотта (изотермический пр-сс, температура постоянна) p1/p2=V2/V1
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