Выполните действия: 4 - 3/5 = ?
Математика
Выполните действия: 4 - 3/5 = ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]4-\frac{3}{5}=\frac{20-3}{5}=\frac{17}{5}=3\frac{2}{5}[/latex] если нужен ответ в десятичной дроби [latex]4-\frac{3}{5}=4-0,6=3,4[/latex]
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