масса ящика 2 кг,а масса яблок,которые в нем лежат,на 18 кл больше массы ящика.узнай массу ящика с яблоками. пожалуйста напешите мне условия задачи в месте с решением заранее спасибо
Математика
масса ящика 2 кг,а масса яблок,которые в нем лежат,на 18 кл больше массы ящика.узнай массу ящика с яблоками. пожалуйста напешите мне условия задачи в месте с решением заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
УСЛОВИЕ:ящик-2кг,яблоки-на 18 кг больше. ВОПРОС:МАССА ЯЩИКА С ЯБЛОКАМИ?РЕШЕНИЕ:1)2+18=20кг яблок-в ящике.2)20+2=22кг-масса ящика с яблоками.
Гость:
Условие: 2 кг- масса ящика(m1) 2кг+18кг-масса яблок(m2) m1+m2-? Решение: 1 способ. 1) 2+18=20(кг) -масса яблок 2) 20+2=22(кг)-масса ящика с яблоками Ответ: 22 кг. 2 способ. 2+(2+18)=22(кг) Ответ: 22 кг.
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