масса ящика 2 кг,а масса яблок,которые в нем лежат,на 18 кл больше массы ящика.узнай массу ящика с яблоками. пожалуйста напешите мне условия задачи в месте с решением заранее спасибо

Математика

масса ящика 2 кг,а масса яблок,которые в нем лежат,на 18 кл больше массы ящика.узнай массу ящика с яблоками. пожалуйста напешите мне условия задачи в месте с решением заранее спасибо

Автор: Гость