Один катет прямоугольного треугольника на 7 см. больше другого, а периметр треугольника равен 30 см. Найдите все стороны треугольника.

Гость: Гость:

пусть Х один катет. второй катет = Х+7. число^2 - это значит в квадрате пот теореме пифагора: Х^2 + (X+7)^2 = (30 - (X + X + 7))^2 => X^2+X^2+14X+49 = (23-2X)^2 2X^2+14X+49=529-92X+4X^2 -2X^2+106X-480=0 ВСЕ ДЕЛИМ НА -ДВА X^2-53X+240=0 D=2809-960=1849 X(1 И 2)=(53+-43)/2 х1 = 5 х2 = 48 НО Т.К. ПЕРИМЕТР 30, то не 48. значит первый катет = 5, второй 5+7=13. гипотенуза = 30-5-13=12 не уверенна что правильно , арифметика хромает, а ход решений именно такой через квадратное уравнение и пифагора :)