найти закономерность букв о, д. Т. ч, п
Экономика
найти закономерность букв о, д. Т. ч, п
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один, Два, Три, Четыре, Пять 12345
Гость:
ОдинДваТриЧетыреПять...и т.д.
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