Вычислить сколько грамм уксусного альдегида получится, если известно в реакцию вступает 260 грамм ацетилена и массовая доля выхода продукта составляет 90%

Гость: Гость:

Напишем уравнение реакции: 260 г х г CH≡CH + H2O ===> CH2=CH(OH) M=26г/моль 44г/моль m= 26 г 44 г Пропорция:260/26=x/44 => x=260*44/26=440 г Расчитаем процент выхода.Формула: w(выхода)=m(практич.)*100%/m(теорит.) m(практ.)=w*m(теорт)/100%=90%*440г/100%=396 г Ответ:396 г.