При действии избытка соляной кислоты на 10г некоторого металла 2 группы выделилось 5,6 л (н.у.) газа.О каком металле идет речь

Химия
При действии избытка соляной кислоты на 10г некоторого металла 2 группы выделилось 5,6 л (н.у.) газа.О каком металле идет речь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]Me+2HCl=MeCl_2+H_2[/latex] n(Me)=n(H2) m(Me)/M(Me)=V(H2)/22.4 M(Me)=m(Me)*22.4/V(H2)=10*22.4/5.6=40г/моль металл- [latex]Ca[/latex]
Гость:
  Уравнение реакции: Пусть металл будет Ме  10 г                       5,6 л Ме+2HCl===>MeCl2+H2 (стрелка вверх) M=x г/моль            Vm=22,4л/моль Пропорция: 10/x=5,6/22,4 => 5,6x=224       x=40 M(Me)=40г/моль Значит это Ca.   
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