При действии избытка соляной кислоты на 10г некоторого металла 2 группы выделилось 5,6 л (н.у.) газа.О каком металле идет речь

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Уравнение реакции: Пусть металл будет Ме 10 г 5,6 л Ме+2HCl===>MeCl2+H2 (стрелка вверх) M=x г/моль Vm=22,4л/моль Пропорция: 10/x=5,6/22,4 => 5,6x=224 x=40 M(Me)=40г/моль Значит это Ca.