Подсчитать количество отрицательных чисел среди трех введенных с клавиатуры.   Желательно в PascalABC

Экономика
Подсчитать количество отрицательных чисел среди трех введенных с клавиатуры.   Желательно в PascalABC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var kol,a,b,c:longint; begin   read(a,b,c);   if a<0 then kol:=kol+1;   if b<0 then kol:=kol+1;   if c<0 then kol:=kol+1;   write(kol); end.
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