Подсчитать количество отрицательных чисел среди трех введенных с клавиатуры. Желательно в PascalABC
Экономика
Подсчитать количество отрицательных чисел среди трех введенных с клавиатуры. Желательно в PascalABC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var kol,a,b,c:longint; begin read(a,b,c); if a<0 then kol:=kol+1; if b<0 then kol:=kol+1; if c<0 then kol:=kol+1; write(kol); end.
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