К раствору содержащему 17,1 г гидроксида бария,прилили избыток раствора сульфата натрия . Выделенный после фильтрования и просушивания твердый осадок имел массу 20 г. Каков выход продукта реакции(%) от теоретически возможного?

Гость: Гость:

1)Допустим мы не знаем сколько выделилось осадка.По условию нам дана масса практическая. Пишем уравнение реакции: 17,1 г х г Ba(OH)2+Na2SO4====>BaSО4(стрелка вниз) + 2NaOH M=171г/моль 233г/моль m= 171 г 233 г Пропорция:17,1/171=x/233 => x=17,1*233/171=23,3 г(масса теоритическая) 2)Расчитаем процент выхода Формула: w(выхода)=m(практ.)*100%/m(теорит.) w(выхода)=20г*100%/23,3 г=85,8%(примерно) Ответ:85,8%(примерно)