В дельфинарии живут дельфины и морские котики.В погоне за брошенным мячом дельфин развил скорость ,которая в пять раз больше скорости морского котика.Кому из них потребуется меньше времени и во сколько раз,чтобы проплыть 100 м?...

Математика

В дельфинарии живут дельфины и морские котики.В погоне за брошенным мячом дельфин развил скорость ,которая в пять раз больше скорости морского котика.Кому из них потребуется меньше времени и во сколько раз,чтобы проплыть 100 м?Кто из них за 1 минуту проплывёт большее расстояние и во сколько раз

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