В дельфинарии живут дельфины и морские котики.В погоне за брошенным мячом дельфин развил скорость ,которая в пять раз больше скорости морского котика.Кому из них потребуется меньше времени и во сколько раз,чтобы проплыть 100 м?...
Математика
В дельфинарии живут дельфины и морские котики.В погоне за брошенным мячом дельфин развил скорость ,которая в пять раз больше скорости морского котика.Кому из них потребуется меньше времени и во сколько раз,чтобы проплыть 100 м?Кто из них за 1 минуту проплывёт большее расстояние и во сколько раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У дельфина скорость в 5 раз выше чем у котика, тогда: 1) Дельфину потребуется в 5 раз меньше времени, чем котику, чтобы проплыть 100 метров 2)Дельфин за 1 минуту проплывет расстояние в 5 раз больше чем котик.
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