цирковое представление в актовом зале школы смотрели 32 учительницы,учителей в 8раз меньше,80девочек и столько же мальчиков.сколько человек смотрели представление?

Математика

цирковое представление в актовом зале школы смотрели 32 учительницы,учителей в 8раз меньше,80девочек и столько же мальчиков.сколько человек смотрели представление?

Автор: Гость