цирковое представление в актовом зале школы смотрели 32 учительницы,учителей в 8раз меньше,80девочек и столько же мальчиков.сколько человек смотрели представление?
Математика
цирковое представление в актовом зале школы смотрели 32 учительницы,учителей в 8раз меньше,80девочек и столько же мальчиков.сколько человек смотрели представление?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32/8 = 4 (учителя) смотрели предстовление 80 + 80 = 160 девочек и мальчиков вместе 32 + 4 +160 = 196 (ч) смотрели представление
Гость:
32/8=4(чел)-учителей 32+4+80+80=196(чел)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Воробей и синица по величине примерно одинаковые.Уворобья головка(какая?)... ,а у синицы головка(какая?)... .Крылышки у воробья(какие?)... ,а у син...
Математика
Химия
К раствору содержащему 17,1 г гидроксида бария,прилили избыток раствора сульфата натрия . Выделенный после фильтрования и просушивания твердый осад...
Химия
Вычислить сколько грамм уксусного альдегида получится, если известно в реакцию вступает 260 грамм ацетилена и массовая доля выхода продукта составл...