Воробей и синица по величине примерно одинаковые.Уворобья головка(какая?)... ,а у синицы головка(какая?)... .Крылышки у воробья(какие?)... ,а у синицы(какие?)... .Уворобья грудка(какая?)... , а у синицы(какая?)... с (каким?)......
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Воробей и синица по величине примерно одинаковые.Уворобья головка(какая?)... ,а у синицы головка(какая?)... .Крылышки у воробья(какие?)... ,а у синицы(какие?)... .Уворобья грудка(какая?)... , а у синицы(какая?)... с (каким?)... галстучком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
воробей и синица по виличине примерно одинаковые.у воробья головка(какая?)большая,а у синицы головка(какая?)маленькая.крылышки у воробья(какие?)длиные,а у синицы(какие?)короткие.у воробья грудка(какая?)крупная,а у синицы(какая?)крохотная с (каким?)красивым галустучком.
Гость:
Воробей и синица по величине примерно одинаковые.У воробья головка маленькая,а у синицы большая.Крылышки у воробья длиные,а у синицы короткие.У воробья грудка темная,а у синицы желтенькая с темным галстучком.
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