Воробей и синица по величине примерно одинаковые.Уворобья головка(какая?)... ,а у синицы головка(какая?)... .Крылышки у воробья(какие?)... ,а у синицы(какие?)... .Уворобья грудка(какая?)... , а у синицы(какая?)... с (каким?)......

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Воробей и синица по величине примерно одинаковые.Уворобья головка(какая?)... ,а у синицы головка(какая?)... .Крылышки у воробья(какие?)... ,а у синицы(какие?)... .Уворобья грудка(какая?)... , а у синицы(какая?)... с (каким?)... галстучком.

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