чему равна солёность водоёма,если в 1 л его воды содержится 3000мг. различных солей?

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Считаем плотность воды 1г/мл. Исходя из того, что солёность - это количество твёрдых веществ в граммах, растворённое в 1 кг воды, и измеряется в промилле, получаем: m(воды) = 1л* 1000г/л = 1000 г = 1 кг соленость = 3000мг/1 кг = 3 г/кг или 3 промилле.