чему равна солёность водоёма,если в 1 л его воды содержится 3000мг. различных солей?
Українська література
чему равна солёность водоёма,если в 1 л его воды содержится 3000мг. различных солей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считаем плотность воды 1г/мл. Исходя из того, что солёность - это количество твёрдых веществ в граммах, растворённое в 1 кг воды, и измеряется в промилле, получаем: m(воды) = 1л* 1000г/л = 1000 г = 1 кг соленость = 3000мг/1 кг = 3 г/кг или 3 промилле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
определить вид,формы наклонения,времени,лица, числа,рода глаголов : оденется ,заготовила , вяжет, шила, устала, настала.
Математика
В дельфинарии живут дельфины и морские котики.В погоне за брошенным мячом дельфин развил скорость ,которая в пять раз больше скорости морского коти...
Математика
цирковое представление в актовом зале школы смотрели 32 учительницы,учителей в 8раз меньше,80девочек и столько же мальчиков.сколько человек смотрел...
Русский язык
Воробей и синица по величине примерно одинаковые.Уворобья головка(какая?)... ,а у синицы головка(какая?)... .Крылышки у воробья(какие?)... ,а у син...