Canada is the second largest country in the world,and the largest on the North American continent.A lot of people belive that Canada's northern location makes this country very cold.Actually,Canada's climate varies depending on...

Гость: Гость:

Канада вторая по велечине страна во всём мире, и самая большая в Северной Америке. Многие люди верят что расположение этой страны делает её очень холодной. Конечно климат Канады зависит от той территории где вы живёте или посещаете.Из-за своей огромной территории, чрезвычайно разнообразный ландшафт: снежные поля и высокие горы и равнины и прерии в нижних прибрежних районах. Погодные условия меняются в широких пределах от арктической тундры до мягкого морского климата, юго-западной провинции Британская Колумбия.