Canada is the second largest country in the world,and the largest on the North American continent.A lot of people belive that Canada's northern location makes this country very cold.Actually,Canada's climate varies depending on...
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Canada is the second largest country in the world,and the largest on the North American continent.A lot of people belive that Canada's northern location makes this country very cold.Actually,Canada's climate varies depending on which area you live in or visit.Because of its huge sizewith extremely varied landscape ranging from snow fields and high mountains to plains and prairies and lower coastal regions,weather conditions vary widely from the Arctic tundra to the mild marine climate of southwestern British Columbia. /
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Канада вторая по велечине страна во всём мире, и самая большая в Северной Америке. Многие люди верят что расположение этой страны делает её очень холодной. Конечно климат Канады зависит от той территории где вы живёте или посещаете.Из-за своей огромной территории, чрезвычайно разнообразный ландшафт: снежные поля и высокие горы и равнины и прерии в нижних прибрежних районах. Погодные условия меняются в широких пределах от арктической тундры до мягкого морского климата, юго-западной провинции Британская Колумбия.
Гость:
Канада является второй по величине страной в мире и крупнейшей на Северо-Американском континенте.Многие люди верят в то,что северной расположение Канады,делает эту страну очень холодной.Действительно,климат Канады варьируется в зависимости о того,в каком районе вы живёте или находитесь.Потому что её огромные размеры с чрезвычайно разнообразным ланшафтом от снежных полей,высоких гор,равнин,прерий и нижних прибрежных районов,погодные условия меняются в широких пределах от арктической тундры до мягкого морского климата юго-западной провинции Британской Колумбии.
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