речення з антонимичними присливниками хотяб 3
Қазақ тiлi
речення з антонимичними присливниками хотяб 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гості говорили по-нашому. Діти гуляли по-нашому парку. Пісня звучала по-нашому.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ Дмитрий Емец У недавно отстроенных каменных стен Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве толпился народ. Начал стекаться он с...
Українська література
Русский язык
определить вид,формы наклонения,времени,лица, числа,рода глаголов : оденется ,заготовила , вяжет, шила, устала, настала.
Математика
В дельфинарии живут дельфины и морские котики.В погоне за брошенным мячом дельфин развил скорость ,которая в пять раз больше скорости морского коти...