 речення з антонимичними присливниками хотяб 3

Қазақ тiлi
 речення з антонимичними присливниками хотяб 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гості говорили по-нашому. Діти гуляли по-нашому парку. Пісня звучала по-нашому.   
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