Построй квадрат и прямоугольник, площади которых равны 16 см*, а длины сторон выражены натуральными числами.Сравни их периметры. Сколько различных фигур можно построить по заданному условию?

Математика

Построй квадрат и прямоугольник, площади которых равны 16 см*, а длины сторон выражены натуральными числами.Сравни их периметры. Сколько различных фигур можно построить по заданному условию?

Автор: Гость