Построй квадрат и прямоугольник, площади которых равны 16 см*, а длины сторон выражены натуральными числами.Сравни их периметры. Сколько различных фигур можно построить по заданному условию?

Математика
Построй квадрат и прямоугольник, площади которых равны 16 см*, а длины сторон выражены натуральными числами.Сравни их периметры. Сколько различных фигур можно построить по заданному условию?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
квадрат 4 см и 4 см 4+ 4+4+4 = 16 периметр квадрата прямоугольник 2 см и 8 см 2 + 2 + 8 + 8 = 20 см периметр прямоугольника 20 - 16 = 4 периметр прямоугольника больше чем квадрата
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