Чему посвящена Илиада?
Обществознание
Чему посвящена Илиада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Войне между Грецией и Троей
Гость:
Действие "Илиады" отнесено к 10-му году Троянской войны, но ни причины,ни ход ее в поэме не излагаются. Содержанием поэмы является лишь один эпизод, пределах которого сконцентрирован огромный исторический и мифологический материал и выведено большое количество троянских и греческих героев
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