Чему посвящена Илиада?

Гость: Гость:

Действие "Илиады" отнесено к 10-му году Троянской войны, но ни причины,ни ход ее в поэме не излагаются. Содержанием поэмы является лишь один эпизод, пределах которого сконцентрирован огромный исторический и мифологический материал и выведено большое количество троянских и греческих героев