Какие из приведённых ниже процессов представляют собой окисление? а)MnO2-MnO4(2-) б)2H+-H2 в)Br2-2Br(-) г)Cl(-)-ClO3(-) д)S(0)-S(2-)
Химия
Какие из приведённых ниже процессов представляют собой окисление? а)MnO2-MnO4(2-) б)2H+-H2 в)Br2-2Br(-) г)Cl(-)-ClO3(-) д)S(0)-S(2-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
окисление процесс отдачи электронов: а) марганец изменяет степень окисления с +4 до +6 значит это окисление г) хлор изменяет с -1 до +5, окисление все остальное восстановление
Гость:
а)MnIV MnVI отдает 2е окисляется, восстановление; б)принимает 2е восстанавливается, окисление; в)принимает 2е восстанавливается, окисление; г)отдает 6е окисляется, восстановление; д)принимает 2е восстанавливается, окисление;
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