имеются два сосуда вместительностью 3 л и 5 л ,Как с помощью этих сосудов налить из крана в ведро 4 л воды?
Экономика
имеются два сосуда вместительностью 3 л и 5 л ,Как с помощью этих сосудов налить из крана в ведро 4 л воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из пяти литровой переливаем в трех литровую получаем два литра сливаем их в ведро повтаряем процедуру получаем в ведре четыре литра
Гость:
наливаем воду в сосуд для 5 и переливаем в сосуд из 3-х литров в сосуде их 5-ти остаёться 2,переливаем в ведро,повторяем тоже самое ещё раз!!!!таким образом получаем 4 литра))
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