составить предложения из двух частей с союзом А " узкий проход - широкий проход" "доброе слово - плохое слово" жесткая подушка - мягкая подушка" "высокий берег - низкий берег"
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составить предложения из двух частей с союзом А " узкий проход - широкий проход" "доброе слово - плохое слово" жесткая подушка - мягкая подушка" "высокий берег - низкий берег"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я шёл по узкому проходу, я доходил быстрее а широкий проход только затруднял мой путь) В нашем мире так сложно услышать доброе слово, а плохие слова так и льются через край) Жёсткая подушка укрепляет и выпремлеят шейный отдел позвоночника, а мягкая подушка снижает усталость шейного отдела) Мы чпсто с друзьями ходим отдыхать и загорать на высокий берег, а на низко берегу мы привыкли рыбачить)
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