треугольникABC-прямоугольный: уголB=45градусов, уголD=60градусов, уголC=90градусов; DC=2 корень из 3. Найдите BD
Геометрия
треугольникABC-прямоугольный: уголB=45градусов, уголD=60градусов, уголC=90градусов; DC=2 корень из 3. Найдите BD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник ABC-равнобедренный значит высота СD будет явл-ся и медианой с биссектрисой треугольник BCD равнобедренный угол B 45. угол D 90.угол С 45. из этого следует что CD=DB=2 корень из3
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