Зимой для посыпания поваренная соль в смеси с песком. При этом ледяной покров тает. Выделяется или поглащается теплота при растворени повареной соли в воде?
Химия
Зимой для посыпания поваренная соль в смеси с песком. При этом ледяной покров тает. Выделяется или поглащается теплота при растворени повареной соли в воде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поваренная соль состоит приемущественно из хлорида натрия. Растворение хлорида натрия на льду идет медленно с поглощением теплоты, т.к. процесс эндотермический дельта H=1.18 ккал/моль. Сухой кристалл соли сначала накапливает тепловую энергию из окружающей среды до момента, пока на поверхности кристалла не образуется жидкая пленка. Первоначальный раствор активизирует растворение оставшейся соли, под действием собственного веса и при относительной малой скорости растворения отдельные частицы хлористого натрия проникают через слой льда на поверхность дорожного покрытия, что в результате ослабевает связь между дорожным покрытием и слоем льда.
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