Вычислите массу тела,вес которого на Луне равен весу тела массой 320г на Земле.Будем считать gз=10 H/кг и gл=1.6 H/кг. ОООЧЕНЬ НАДО помогите пожалуйста!

Физика

Вычислите массу тела,вес которого на Луне равен весу тела массой 320г на Земле.Будем считать gз=10 H/кг и gл=1.6 H/кг. ОООЧЕНЬ НАДО помогите пожалуйста!

Автор: Гость