Вычислите массу тела,вес которого на Луне равен весу тела массой 320г на Земле.Будем считать gз=10 H/кг и gл=1.6 H/кг. ОООЧЕНЬ НАДО помогите пожалуйста!
Физика
Вычислите массу тела,вес которого на Луне равен весу тела массой 320г на Земле.Будем считать gз=10 H/кг и gл=1.6 H/кг. ОООЧЕНЬ НАДО помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=mg p на луне = 0,32 x 1.6=0,512 H m на земле = 0,512\10=0,0512 может так
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