Решить задачи: а)В цистерне 42 т бензина.Вначале из нее откачали 2/7 всего бензина, затем 40% оставшегося в ней бензина, а затем 5/6 нового остатка. Сколько бензина осталось в цистерне? б)Пассажирский поезд,двигаясь со скорос...

Математика

Решить задачи: а)В цистерне 42 т бензина.Вначале из нее откачали 2/7 всего бензина, затем 40% оставшегося в ней бензина, а затем 5/6 нового остатка. Сколько бензина осталось в цистерне? б)Пассажирский поезд,двигаясь со скоростью 90 км/ч,за 3 часа проходит 75% расстояния между городами. Какова средняя скорость пассажирсокго поезда, если весь путь между этими городами он проходит за 4,5 часов?Найдите среднюю скорость товарного поезда,если этот же путь занимает у него 6 часов.

Автор: Гость