Расчитайте массу сульфата меди и воды которые необходимы для приготовления 8%-ого раствора массой 200 г.

Гость: Гость:

Решается задача по формуле: w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) Для начала узнаем массу вещества: m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% m(в-ва)=8%*200г/100%= 16 г. m(H2O)=m(р-ра)-m(в-ва)=200 г -16 г=184 г. Ответ:m(в-ва)=16 г;m(Н2О)= 184 г.