Расчитайте массу сульфата меди и воды которые необходимы для приготовления 8%-ого раствора массой 200 г.
Химия
Расчитайте массу сульфата меди и воды которые необходимы для приготовления 8%-ого раствора массой 200 г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решается задача по формуле: w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) Для начала узнаем массу вещества: m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% m(в-ва)=8%*200г/100%= 16 г. m(H2O)=m(р-ра)-m(в-ва)=200 г -16 г=184 г. Ответ:m(в-ва)=16 г;m(Н2О)= 184 г.
Гость:
200 грамм 8% раствора содежит 200*0,08=16 грамм соли и 200-16=184 грамма воды это и будет ответ
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