автомобиль проехал 585км за 5 часов. грузовик преодолел это же расстояние за 9 часов .чья средняя скорость была больше? на сколько? решение графическим методом

Математика

автомобиль проехал 585км за 5 часов. грузовик преодолел это же расстояние за 9 часов .чья средняя скорость была больше? на сколько? решение графическим методом

Автор: Гость