автомобиль проехал 585км за 5 часов. грузовик преодолел это же расстояние за 9 часов .чья средняя скорость была больше? на сколько? решение графическим методом
Математика
автомобиль проехал 585км за 5 часов. грузовик преодолел это же расстояние за 9 часов .чья средняя скорость была больше? на сколько? решение графическим методом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
585/5 = 117 (км/ч) скорость автомобиля 585/9 = 65 (к/ч) скорость грузовика 117 - 65 = 52
Гость:
1)585:5=117км/ч-скорость автомобиля. 2)585:9=65км/ч-скорость грузовика. 3)117-65=на 52 км/ч-скорость автомобиля больше.
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