с противоположных сторон катка длиной 450м одновременно на встречу друг другу выбежали 2 мальчика. Через сколько секунд они встретятся, если скорость одного 9 м/с, а второго 6 м/с
Математика
с противоположных сторон катка длиной 450м одновременно на встречу друг другу выбежали 2 мальчика. Через сколько секунд они встретятся, если скорость одного 9 м/с, а второго 6 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+6=15(м\с)-скорость приближения, 450:15=30(с)-время движения.
Гость:
1) 9+6=15(м\с)2) 450:15=30(с)
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