с противоположных сторон катка длиной 450м одновременно на встречу друг другу выбежали 2 мальчика. Через сколько секунд они встретятся, если скорость одного 9 м/с, а второго 6 м/с

Математика

с противоположных сторон катка длиной 450м одновременно на встречу друг другу выбежали 2 мальчика. Через сколько секунд они встретятся, если скорость одного 9 м/с, а второго 6 м/с

Автор: Гость