Помогите пожалуйста с задачей по химии.Благодарю заранее.Объем сероводорода H2S равен 2,24л. Выполните все возможные вычисления по формуле.
Химия
Помогите пожалуйста с задачей по химии.Благодарю заранее.Объем сероводорода H2S равен 2,24л. Выполните все возможные вычисления по формуле.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(количество H2S)=2.24/22.4=0.1 моль m(H2S)=0.1 моль*34г/моль=3.4г
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