Помогите пожалуйста с задачей по химии.Благодарю заранее.Объем сероводорода H2S равен 2,24л. Выполните все возможные вычисления по формуле.

Химия

Помогите пожалуйста с задачей по химии.Благодарю заранее.Объем сероводорода H2S равен 2,24л. Выполните все возможные вычисления по формуле.

Автор: Гость