При скрещивании серого петуха с серой курицей за сезон были получены цыплята: серого, белого, черного цветов. Проанализировать соотношение особей в потомстве.

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Т.к. были получены цыплята трех разных цветов, то можно сказать, что петух и курица гетерозиготны, их генотипы Аа. Тогда в первом поколении будут получены следующие генотипы: АА(черный либо белый), 2хАа(т.е. 2 серых), аа(белый либо черный). Соотношеение особей 2:1:1 (серый, белый, черный)