Задание с кратким ответом. В текстовом режиме экран монитора обычно разбивается на 25 строк по 80 символов в строке. Определите объем текстовой информации, занимающей весь экран монитора, в кодировке UNICODE

Экономика

Задание с кратким ответом. В текстовом режиме экран монитора обычно разбивается на 25 строк по 80 символов в строке. Определите объем текстовой информации, занимающей весь экран монитора, в кодировке UNICODE

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