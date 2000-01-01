Задание с кратким ответом. В текстовом режиме экран монитора обычно разбивается на 25 строк по 80 символов в строке. Определите объем текстовой информации, занимающей весь экран монитора, в кодировке UNICODE
Экономика
Задание с кратким ответом. В текстовом режиме экран монитора обычно разбивается на 25 строк по 80 символов в строке. Определите объем текстовой информации, занимающей весь экран монитора, в кодировке UNICODE
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000 - k 16 бита - I V=k*I=2000*16=32000 бита=4000 байтов
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