Площадь кухни 12м в квадрате, а площадь квартиры 8/3 площади кухни. Какова площадь квартиры?
Математика
Площадь кухни 12м в квадрате, а площадь квартиры 8/3 площади кухни. Какова площадь квартиры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12:3*8=32 кв.м.-площадь квартиры.
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