"Гнев,богиня,воспой" Что это за поэма?Чему она посвящена?С чего начинается и чем заканчивается?

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Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал: Многие души могучие славных героев низринул В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным -поэма Илиада (Гомер) Поэма 'Илиада', по преданию, была сочинена древнегреческим слепым поэтом-сказителем Гомером. Действие "Илиады" отнесено к 10-му году Троянской войны, но ни причины,ни ход ее в поэме не излагаются. Содержанием поэмы является лишь один эпизод, пределах которого сконцентрирован огромный исторический и мифологический материал и выведено большое количество троянских и греческих героев Поэма состоит из песен, каждую из которых можно воспринимать как самостоятельный рассказ о том или ином событии из жизни ее героев. начало- ПЕСНЬ ПЕРВАЯ. Язва. Гнев -Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал: Многие души могучие славных героев низринул В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля), С оного дня, как, воздвигшие спор, воспылали враждою Пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный. Кто ж от богов бессмертных подвиг их к враждебному спору? конец-ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Выкуп Гектора - Сонм распущен; и народ по своим кораблям быстролетным Весь рассеялся; каждый спешил укрепиться под сенью Пищей вечерней и сладостным сном. Но Пелид неутешный Плакал, о друге еще вспоминая; к нему не касался Все усмиряющий сон; по одру беспокойно метаясь, Он вспоминал Менетидово мужество, дух возвышенный; Сколько они подвизались, какие труды подымали, Боев с мужами ища и свирепость морей искушая; Все вспоминая в душе, проливал он горячие слезы.