Чему равен вес мешка с яблоками на Луне, если на Земле он равен 588Н?Чему равна масса мешка на Земле?На Луне?gз=9,8Н\кг,gл=1,6Н\кг..

Физика
Чему равен вес мешка с яблоками на Луне, если на Земле он равен 588Н?Чему равна масса мешка на Земле?На Луне?gз=9,8Н\кг,gл=1,6Н\кг..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на земле 588н делить на 9.8 н\кг = 60 кг на луне 588делить на 1.6н\кг=367.5кг 
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