Коля с отцом были в тире. Коля выстрелил 5 раз. Затем отец разрешил ему за каждые 2 попадания в цель, а не во владельца тира, произвести еще один выстрел. Всего Коля сделал 8 выстрелов. Сколько раз он попал в цель?
Математика
Коля с отцом были в тире. Коля выстрелил 5 раз. Затем отец разрешил ему за каждые 2 попадания в цель, а не во владельца тира, произвести еще один выстрел. Всего Коля сделал 8 выстрелов. Сколько раз он попал в цель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8-5=3 (выстр.) - дополнительных 2) 3*2=6 (попад.) Ответ: Коля попал в цель 6 раз.
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