Коля с отцом были в тире. Коля выстрелил 5 раз. Затем отец разрешил ему за каждые 2 попадания в цель, а не во владельца тира, произвести еще один выстрел. Всего Коля сделал 8 выстрелов. Сколько раз он попал в цель?

Математика

Коля с отцом были в тире. Коля выстрелил 5 раз. Затем отец разрешил ему за каждые 2 попадания в цель, а не во владельца тира, произвести еще один выстрел. Всего Коля сделал 8 выстрелов. Сколько раз он попал в цель?

Автор: Гость