имеется 10 учебных предметов и 5 разных уроков в день.сколькими способами можно распредилить уроки в день.

Гость: Гость:

В данном случае это размещение без повторений из N по M, где N =10 -число учебных предметов, М=5 - число разных уроков в день =10!/(10-5)!=3628800/120=30240 Ответ: 30240 способов Пояснения: 10! (читается: десять факториал) = 1*2*3*4*5*6*7*8*9*10=3628800 5! (читается: пять факториал) = 1*2*3*4*5=120