От двух пристаней,длина пути между которыми 320км,одновременно навстречу друг другу вышли две моторные лодки.Лодки встретились через 4 ч.на сколько километров вчас скорость одной лодки больше скорости другой лодки,если скорость...
Математика
От двух пристаней,длина пути между которыми 320км,одновременно навстречу друг другу вышли две моторные лодки.Лодки встретились через 4 ч.на сколько километров вчас скорость одной лодки больше скорости другой лодки,если скорость второй лодки 35 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)35*4=140км-проплыла вторая лодка за 4 часа. 2)320-140=180км-проплыла первая лодка за 4 часа. 3)180:4=45км/ч-скорость первой лодки. 4)45-35=на 10 км/ч-скорость первой лодки больше скорости второй лодки.
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