От двух пристаней,длина пути между которыми 320км,одновременно навстречу друг другу вышли две моторные лодки.Лодки встретились через 4 ч.на сколько километров вчас скорость одной лодки больше скорости другой лодки,если скорость...

Математика

От двух пристаней,длина пути между которыми 320км,одновременно навстречу друг другу вышли две моторные лодки.Лодки встретились через 4 ч.на сколько километров вчас скорость одной лодки больше скорости другой лодки,если скорость второй лодки 35 км/ч?

Автор: Гость