какую часть составляет семь кубических децеметров от кубического метра?
Математика
какую часть составляет семь кубических децеметров от кубического метра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одном куб метре 1000 куб дециметров. тогда 7/1000
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