какую часть составляет семь кубических децеметров от кубического метра?  

Математика
какую часть составляет семь кубических децеметров от кубического метра?  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одном куб метре 1000 куб дециметров. тогда 7/1000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
каждый из шести классов школы подготовил а выступлений и 3 номера подготовили шефы. Сколько концертных номеров было подготовлено? Составь выражение...
Ответить
Математика
три наибольших трёхзначных числа кратных 10
Ответить
Математика
Площадь прямоугольного треугольника равна 180 см в квадрате. Найдите катеты этого треугольника учитывая что они отличаются на 31 см
Ответить
Математика
имеется 10 учебных предметов и 5 разных уроков в день.сколькими способами можно распредилить уроки в день.
Ответить
Алгебра
h(t)=1+11t-5t квадрат. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 3 метров?
Ответить